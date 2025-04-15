Yayınlanma: 15.04.2025 - 19:14

Güncelleme: 15.04.2025 - 19:14

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF vize sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar...

2025 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınaları 19-20 Nisan günleri uygulanacak. Sınav yerlerinin ise 11-13 Nisan tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor. Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.

AÖF SINAV SÜRELİ VE SORU SAYISI NE KADAR?

Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terkedemez. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.

AÖF VİZE SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınavlarına ait giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler, sınav giriş yerlerini http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecek.