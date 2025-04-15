2025 BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM aracılığıyla üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi ve özel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Peki, 2025 BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 18:26

Bilim ve Sanat Merkezleri Tanılama ve Yerleştirme süreci kapsamında, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına geçti. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından, kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek. Peki, 2025 BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV SOONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları, 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Değerlendirme sonuçları 4 Temmuz’da açıklanacak; veliler 7-11 Temmuz tarihleri arasında sonuçlara itirazda bulunabilecek. İtirazlara yönelik değerlendirme süreci ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak.

2025 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından kayıt hakkı elde eden ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.


Etiketler: #BİLSEM #değerlendirme #bilsem kayıtları

İlgili Haberler

TEKNOFEST 2025 nerede? TEKNOFEST 2025 ne zaman?

TEKNOFEST 2025 nerede? TEKNOFEST 2025 ne zaman?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ ne zaman açıklanacak?
Discord açıldı mı? Discord ne zaman açılacak?

Discord açıldı mı? Discord ne zaman açılacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler