Yayınlanma: 15.04.2025 - 18:26

Güncelleme: 15.04.2025 - 18:26

Bilim ve Sanat Merkezleri Tanılama ve Yerleştirme süreci kapsamında, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına geçti. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından, kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek. Peki, 2025 BİLSEM kayıtları ne zaman? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV SOONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları, 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Değerlendirme sonuçları 4 Temmuz’da açıklanacak; veliler 7-11 Temmuz tarihleri arasında sonuçlara itirazda bulunabilecek. İtirazlara yönelik değerlendirme süreci ise 14-25 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak.

2025 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından kayıt hakkı elde eden ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, 28 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.