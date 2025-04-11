2025 AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2024-2025 Bahar Dönemi vize sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını sosyal medyada araştırıyor. Peki, 2025 AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
2025 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınaları 19-20 Nisan günleri uygulanacak. Sınav yerlerinin ise 11-13 Nisan tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor. Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.
AÖF SINAV SÜRELİ VE SORU SAYISI NE KADAR?
Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terkedemez. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.
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