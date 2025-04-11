Jennifer Lopez Türkiye konserleri ne zaman? Jennifer Lopez konserleri bilet fiyatları ne kadar olacak?

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan yıldız sanatçı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" turnesi kapsamında Antalya ve İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de iki konser düzenleyecek. Peki, Jennifer Lopez (JLO) Türkiye konserleri ne zaman? Jennifer Lopez konserleri bilet fiyatları ne kadar olacak?

Jennifer Lopez Türkiye konserleri ne zaman? Jennifer Lopez konserleri bilet fiyatları ne kadar olacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:04

Danslar, şarkıları ve gösterdiği oyunculuk performansıyla dünyanın en çok tanınan yıldızlarından biri hâline gelen sanatçı Jennifer Lopez, İstanbul ve Antalya'da konser düzenleyecek. Peki, Jennifer Lopez (JLO) Türkiye konserleri ne zaman? Jennifer Lopez konserleri bilet fiyatları ne kadar olacak?

JENNIFER LOPEZ TÜRKİYE KONSERLERİ NE ZAMAN?

JLO, 1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde gerçeleştirecek. 4 Temmuz'da ise İstanbul Yenikapı Festival Park alanında ikinci kez sevenleri karşısına çıkacak.

JENNIFER LOPEZ KONSERLERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

JLO'nun İstanbul konseri bilet fiyatları 12 bin 795 TL ile 139 bin 28 TL arasında değişiyor. Antalya konserlerinin fiyatları da 30 bin 783 TL ile 71 bin 714 TL arasında farklılık gösteriyor.


Etiketler: #Jennifer Lopez #konser #ne zaman #ne kadar

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