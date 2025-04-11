Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:28

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:28

Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle, yurttaşlar tatil planlarını bu tarihlere göre yapmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı dini takvimine göre, Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe olarak belirlendi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Toplamda 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı, hafta sonuyla birleşerek 3 günlük bir tatil imkânı sunuyor. Ancak, bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.