ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavları saat kaçta başlayacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavlarının takvimi kısa süre önce resmi olarak açıklandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavları saat kaçta başlayacak?

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavları saat kaçta başlayacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:47

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan 2024-2025 akademik takvimine göre, bütünleme sınavları şubat ayında yapılacak. Sınav takvimi, ATA AÖF’ün öğrenci bilgi sistemi (OBS) ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavları saat kaçta başlayacak? İşte, ayrıntılar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.



Etiketler: #ATA AÖF #Atatürk Üniversitesi #Bütünleme

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