2025 DGUY sınavı ne zaman? 2025 DGUY sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru süreci ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2025 DGUY sınavı ne zaman? 2025 DGUY sınavı başvurusu nasıl yapılır?

2025 DGUY sınavı ne zaman? 2025 DGUY sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 14:38

2025 DGUY sınavı başvuru süreci başladı. Ön başvurular 14-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2025 DGUY sınavı ne zaman? 2025 DGUY sınavı başvurusu nasıl yapılır?

2025 DGUY SINAVI NE ZAMAN?

2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-DGUY), 19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak.

2025 DGUY SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 DGUY sınavına girmek isteyen adaylar, başvurularını elektrik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri'nde ve https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.



Etiketler: #Gelir İdaresi Başkanlığı #sınav #nasıl yapılır #ne zaman

İlgili Haberler

2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?
Çernobil nerede? Çernobil ne zaman patladı?

Çernobil nerede? Çernobil ne zaman patladı?
2025 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 hangi gün, saat kaçta? YÖKDİL/1 sınavı kaç dakika?

2025 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 hangi gün, saat kaçta? YÖKDİL/1 sınavı kaç dakika?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler