2025 DGUY sınavı ne zaman? 2025 DGUY sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru süreci ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2025 DGUY sınavı ne zaman? 2025 DGUY sınavı başvurusu nasıl yapılır?
2025 DGUY sınavı başvuru süreci başladı. Ön başvurular 14-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2025 DGUY sınavı ne zaman? 2025 DGUY sınavı başvurusu nasıl yapılır?
2025 DGUY SINAVI NE ZAMAN?
2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-DGUY), 19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak.
2025 DGUY SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2025 DGUY sınavına girmek isteyen adaylar, başvurularını elektrik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri'nde ve https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
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