Yayınlanma: 03.05.2025 - 12:29

Güncelleme: 03.05.2025 - 12:29

AÖL 3. dönem kayıt yenileme başvuruları 30 Nisan'da başladı. Peki, 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL 3. dönem sınava girmek isteyen öğrenciler https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığı ile sınav katılım ücretini olan 400 TL'yi ödemeleri ardından otomatik olarak yapılıyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise 3. dönem e-sınav randevuları 27 Mayıs – 4 Haziran 2025 tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması da 1-31 Temmuz'da olacak.

AÖL 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde olacak.

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz'da erişime açılacak, sınav sonuçları ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek.