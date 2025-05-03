2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları ne zaman?
Üniversite dönemini askeri öğrenci olarak okumak isteyen adaylar, 2025 MSÜ sınavı terchilerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları ne zaman?
Tercih sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekleyen adaylar, gözlerini bakanlıktan yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları ne zaman?
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi. Gözler ise MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının 2025 yılının mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN?
MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. MSÜ mülakatlarının 2025 yılında da haziran ayında başlaması bekleniyor.
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