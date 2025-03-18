2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan YKS başvurularının bitmesinin ardından, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM tarafından düzenlenen ve en fazla katılımın olduğu sınavlardan biri olan YKS’nin uygulanacağı tarihler adaylar tarafından merakla bekleniyor. Öğrenciler, sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ayrıntılar...
2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılması öngörülüyor.
Bu yıl YKS oturumları, 21 ve 22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin Haziran ayının ikinci haftasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden adaylara sunulması bekleniyor.
2025 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden erişebilecekler.
2025 YKS OTURUM TAKVİMİ
YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025
YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025
YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
- Diploma soruşturmasında flaş gelişme
- Vali balkona çıktı, CHP'lilere nefret kustu
- İşte geçiş yapanların tam listesi…
- Euroleague CEO'su Final Four tahminini açıkladı!
- Erdoğan'ın elini öpmüştü: O isme kritik görev
- Özgür Özel'in ilk açıklaması Cumhuriyet'e!
- Türkiye'deki 'dindarlık algısı' dönüşüyor
- Bakırhan'dan, Bakan Tunç'a kameralar önünde tepki!
- İsrail saldırısının ardından ABD'den ilk açıklama