2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan YKS başvurularının bitmesinin ardından, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 23:50

ÖSYM tarafından düzenlenen ve en fazla katılımın olduğu sınavlardan biri olan YKS’nin uygulanacağı tarihler adaylar tarafından merakla bekleniyor. Öğrenciler, sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ayrıntılar...

2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılması öngörülüyor.

Bu yıl YKS oturumları, 21 ve 22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin Haziran ayının ikinci haftasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden adaylara sunulması bekleniyor. 

2025 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden erişebilecekler.

2025 YKS OTURUM TAKVİMİ

YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025

YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025


Etiketler: #YKS #Sınav Giriş Belgesi #ösym

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