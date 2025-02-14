2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir?
2024-2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. Peki, 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir?
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Peki, 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler.
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