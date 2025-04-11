Yayınlanma: 11.04.2025 - 17:26

Güncelleme: 11.04.2025 - 17:26

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri kapsayan bir sınavdır. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı ne zaman? 2025 MEB İOKBS sınavı kaç dakika, kaç soru?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler için 2025 yılı bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Sınav, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

İOKBS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

İOKBS sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 7 gün önce, yani 20 Nisan 2025 tarihinde, meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.