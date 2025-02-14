Yayınlanma: 14.02.2025 - 14:12

Güncelleme: 14.02.2025 - 14:12

Neredeyse her yıl yapılan Kaymakamlığa giriş sınavının 2025 yılında da yapılacağı açıklanmıştı. Sınava girecek olan adaylar, yazılı sınavın ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

2025 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Şubat'ta uygulanacak 2025-Kaymakamlık'a başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.