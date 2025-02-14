2025 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 hangi gün, saat kaçta? YÖKDİL/1 sınavı kaç dakika?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025/YÖKDİL) tarihi sınava girecek öğrenciler için araştırılıyor. Peki, YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 hangi gün, saat kaçta? YÖKDİL/1 sınavı kaç dakika?
2025 yılının ilk YÖKDİL sınavı olan YÖKDİL/1 sınavının hangi gün olacağı sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 hangi gün, saat kaçta? YÖKDİL/1 sınavı kaç dakika?
2025 YÖKDİL/1 HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte, YÖKDİL/1 sınavının tarihi 16 Şubat olarak açıklandı. Buna göre; YÖKDİL/1 sınavı 16 Şubat Pazar günü yapılacak.
YÖKDİL/1 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
YÖKDİL/1 sınavı, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
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