2025 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 hangi gün, saat kaçta? YÖKDİL/1 sınavı kaç dakika?

Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:35

Güncelleme: 14.02.2025 - 11:35

2025 yılının ilk YÖKDİL sınavı olan YÖKDİL/1 sınavının hangi gün olacağı sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, YÖKDİL/1 sınavı ne zaman? YÖKDİL/1 hangi gün, saat kaçta? YÖKDİL/1 sınavı kaç dakika?

2025 YÖKDİL/1 HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte, YÖKDİL/1 sınavının tarihi 16 Şubat olarak açıklandı. Buna göre; YÖKDİL/1 sınavı 16 Şubat Pazar günü yapılacak.

YÖKDİL/1 SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YÖKDİL/1 sınavı, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.