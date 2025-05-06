2025 DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? 2025 DİB MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir?
2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Peki, 2025 DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? 2025 DİB MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir?
2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları için geri sayım sona erdi. 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Peki, 2025 DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? 2025 DİB MBSTS sonuçları nasıl öğrenilir?
2025 DİB MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DİB MBSTS sonuçları 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'da ilan edildi.
DİB MBTST SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, DİB MBSTS sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek
DİB MBSTS NEDİR?
DİB-MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan personelin mesleki bilgi seviyesini değerlendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Sınavda, Temel İslami Bilgiler (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid), Dinler Tarihi ve Mezhepler, Hitabet ve Mesleki Uygulamalar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı konularından sorular yer almaktadır.
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