Yayınlanma: 30.01.2025 - 14:49

Güncelleme: 30.01.2025 - 14:49

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, 16 Ocak’ta başlayan tercih dönemi sonrasında merakla bekleniyor. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2025 EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak'ta başlatılan EKPSS tercih sürecinin sona erme tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl tercihler 19 Şubat'ta açıklanmıştı ve bu yıl da sonuçların şubat ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.

2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EKPSS tercih sonuçları, ÖSYM’nin resmi web sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla adayların erişimine sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını kolayca öğrenebilecekler.