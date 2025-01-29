Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS-2025/3 başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS-2025/3 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan sözleşmeli personel alımı ilanına başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Peki, KPSS-2025/3 başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS-2025/3 başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS-2025/3 başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:30

9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/3 kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvuruların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS-2025/3 başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

KPSS-2025/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS-2025/3 başvuru sonuçları 20 Ocak 2025 tarihinde 15:30'dan itibaren erişime açıldı.

KPSS-2025/3 başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar başvuru sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.


Etiketler: #kpss #KPSS-2025/3 #Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

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