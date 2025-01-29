Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:30

Güncelleme: 29.01.2025 - 16:03

9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/3 kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvuruların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? KPSS-2025/3 başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

KPSS-2025/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS-2025/3 başvuru sonuçları 20 Ocak 2025 tarihinde 15:30'dan itibaren erişime açıldı.

KPSS-2025/3 başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar başvuru sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.