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2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 OGM personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 OGM personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

26.05.2025 14:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 OGM personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

OGM 3.477 personel alımı sonuçları, 28 Mart’ta tamamlanan başvuru sürecinin ardından gündeme geldi. Peki, 2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 OGM personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

OGM tarafından alınacak 3.477 sözleşmeli destek personeli için 28 Mart’ta sona eren başvuru sürecinin ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2025 OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 OGM personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?


2025 OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli destek personeli alımı kapsamında değerlendirme süreci devam ediyor. Adaylar sonuçları merakla beklerken, OGM tarafından henüz sonuçlara dair resmi bir duyuru yapılmış değil. Konu ile iligili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2025 OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan ogm.gov.tr üzerinden sorgulama ekranına ulaşabilecekler.

İlgili Konular: #personel alımı #tarım ve orman bakanlığı #OGM

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