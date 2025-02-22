2025 Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ne zaman, saat kaçta kaç soru?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) ÖSYM tarafından bu pazar düzenlenecek. 2025 Kaymakamlık sınav giriş belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ne zaman, saat kaçta kaç soru?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na da 13 bin 998 aday müracaat etti, 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda 41 bina ve 636 salon kullanılacak.
KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?
2025 Kaymakam adaylığı giri sınavı 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek.
KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sınavlar, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?
Kaymakamlık Sınavı'nda 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.
Sınavlarda 91 bin 153 kişi görev alacak, sınav güvenliği için 8 bin 522 emniyet görevlisi sahada olacak.
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.
2025 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.
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