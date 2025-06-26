Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte KPSS başvuruları başlıyor. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları ne zaman? KPSS lisans sınavı ne zaman?





KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuru ekranı henüz açılmadı. KPSS başvuruları yarın itibari ile başlayacak.

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihleri aralığında alınacak. KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.