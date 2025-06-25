Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025 ehliyet yenileme son günü ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

2025 ehliyet yenileme son günü ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

25.06.2025 18:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2025 ehliyet yenileme son günü ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

2016’da yürürlüğe giren yeni tip ehliyet uygulamasıyla birlikte, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi zorunlu hale gelmişti. Peki, 2025 ehliyet yenileme son günü ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Türkiye’de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren eski tip ehliyetlerin yenilenme sürecinde sona yaklaşılıyor. Peki, 2025 ehliyet yenileme son günü ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?


2025 EHLİYET YENİLEME SON GÜNÜ NE ZAMAN?

1 Ocak 2016'dan itibaren dağıtılmaya başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle birlikte, eski ehliyetlerin değiştirilmesi zorunlu hale gelmişti. Bu geçiş süreci 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 kişi ehliyetini yeniledi. Ancak halen 4 milyon 237 bin kişi eski tip sürücü belgesini kullanıyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.


İlgili Konular: #ehliyet #ne zaman #ehliyet yenileme süresi

İlgili Haberler

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi final mi olacak? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi ne zaman final yapacak?
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi final mi olacak? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi ne zaman final yapacak? Hilal Saral’ın yönetmenliğindeki “Leyla: Hayat… Aşk…Adalet…” dizisinde sona gelindi. Peki, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi final mi olacak? Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi ne zaman final yapacak?
ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 115.dönem ÖGG sınavı saat kaçta?
ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 115.dönem ÖGG sınavı saat kaçta? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 115. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihi belli oldu. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 115.dönem ÖGG sınavı saat kaçta?
Seyahatsever Projesi nedir? 2025 Seyahatsever Projesi başvuruları ne zaman? Seyahatsever Projesi başvurusu nasıl yapılır?
Seyahatsever Projesi nedir? 2025 Seyahatsever Projesi başvuruları ne zaman? Seyahatsever Projesi başvurusu nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Seyahatsever Projesi'nin ne olduğu, başvuru şartlarının neler olduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Seyahatsever Projesi nedir? 2025 Seyahatsever Projesi başvuruları ne zaman? Seyahatsever Projesi başvurusu nasıl yapılır?