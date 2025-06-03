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2025 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

2025 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

3.06.2025 13:34:00
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Haber Merkezi
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2025 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının ne zaman olacağı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne zaman yapılacağı, öğrencilerin sınava girecekleri okulların ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Peki, 2025 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi nereden alınır?


2025 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan 7 ila 10 gün önce adayların erişimine sunuyor.

2025 yılı için sınava katılacak öğrencilerin sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, 4 Haziran tarihinde e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek.

Adayların sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri ile birlikte geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden kolayca görüntüleyebilecek. Belgeler, okul müdürlükleri tarafından onaylanıp mühürlendikten sonra öğrencilere teslim edilecek. Giriş belgelerinde öğrencinin sınava gireceği okul, salon numarası, sıra numarası ve diğer önemli bilgiler yer alacak. Sınav günü, bu belge ile birlikte geçerli bir kimlik belgesinin de yanlarında bulundurulması zorunludur.

2025 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı sınav takvimine göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturumda sözel dersler (Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, İngilizce) sınanırken, ikinci oturumda sayısal dersler (matematik ve fen bilimleri) yer alacak.

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