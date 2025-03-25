Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:30

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:30

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025’e girecek olan ortaokul son sınıf öğrencileri, ÖSYM’nin gelecek yılın sınav takvimini açıklamasının ardından LGS sınav tarihini merak ederek araştırıyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman? LGS başvuru tarihi belli oldu mu? LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025’te yapılacağı bildirildi.

2025 LGS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

LGS başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Başvuru onayları ise okul müdürlükleri tarafından 14 Nisan 2025’e kadar tamamlanacak.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezi Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.