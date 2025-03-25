Yayınlanma: 25.03.2025 - 14:31

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:31

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav tarihi ve sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, vize sınavlarına katılım sağlayacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı ATA AÖF Bahar Dönemi vize sınavı tarihi açıklandı. Sınav üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 5 Nisan saat 09:30'da, ikinci oturum 5 Nisan saat 14:00'te ve üçüncü oturum ise 6 Nisan saat 09:30'da yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Vize sınavları 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınavlara katılabilmesi için gerekli olan sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en geç bir hafta önce yayımlanacak ve adayların erişimine açılacak. ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından ataaof.edu.tr adresinde bulunan öğrenci bilgi sistemi üzerinden temin edilebilecek. Sınav giriş belgesinde, sınavın gerçekleştirileceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi detaylı bilgiler yer alacak.