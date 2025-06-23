Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlendi. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
2025 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 LGS sonuçlarının, 11 Temmuz 2025 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.
2025 LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla meb.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek; sonuç belgeleri yalnızca dijital ortamda sunulacak ve posta yoluyla gönderilmeyecek.
SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?
Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yönlendirilecek.