LGS 2025 sınavı yapıldı. Sınava giren binlerce öğrenci merakla LGS 2025 sınav sonuçlarını bekliyor. Peki, 2025 LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu mu? LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
2025 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.
2025 LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla meb.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek; sonuç belgeleri yalnızca dijital ortamda sunulacak ve posta yoluyla gönderilmeyecek.
SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?
Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yönlendirilecek.