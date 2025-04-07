ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, vize sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
2025 ATA AÖF ara sınavlarının 5-6 Nisan tarihlerinde tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavları sona erdi. Sınav sonuçlarına dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sonuçların 2 hafta içinde erişime açılması öngörülüyor.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF sınav sonuçları, ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını öğrenebilecekler.
Etiketler: #sınav sonuçları #ATA AÖF #vize
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