2025 İSG sınavı ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav başvurusu nasıl yapılır?

İSG sınavına katılmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2025 İSG sınavı ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav başvurusu nasıl yapılır?

2025 İSG sınavı ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav başvurusu nasıl yapılır?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:54

İSG yani İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuru tarihleri merak ediliyor.  Peki, 2025 İSG sınavı ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 İSG NE ZAMAN?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı, 7 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

İSG BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İSG sınavına başvurular, 22-30 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi olan ösym.gov.tr üzerinden online olarak yapılacaktır. Geç başvuru işlemleri ise 5 Kasım’da gerçekleştirilecektir. İSG sınavları, adaylara 5 farklı sertifika alanında testler uygulamaktadır. Her bir sertifika alanına özel ayrı testler yapılmaktadır. Sertifika alanları ise şu şekildedir:

İş Yeri Hekimliği Testi

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

Diğer Sağlık Personeli Testi


Etiketler: #iş sağlığı #iş güvenliği #İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

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