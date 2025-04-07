MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin adresi üzerinden tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:36

ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 MSÜ tercih işlemleri 24 Mart - 18 Nisan  tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak. Bu doğrultuda, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftasında ilan edilmesi öngörülüyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ tercih sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak.

Adaylar, tercih sıralamaları ve Aday Değerlendirme Puanlarına göre yerleştirme işlemlerine tabi tutulacak.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI (MÜLAKATLAR) NE ZAMAN?

MSÜ 2. seçim aşaması (mülakatlar) için Milli Savunma Bakanlığı henüz resmi tarih açıklamasında bulunmadı ancak geçtiğimiz yıl seçim aşamaları 26 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yıl da MSÜ mülakat sürecinin haziran ayının ilk haftalarında başlaması öngörülüyor.


Etiketler: #msü #milli savunma üniversitesi #Milli Savunma Bakanlığı

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