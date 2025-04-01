2025 MEB İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 tarihinin belli olması ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2025 MEB İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2025 MEB İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:01

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri kapsayan bir sınavdır. Peki, 2025 MEB İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, ayrıntılar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler için 2025 yılı bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Sınav, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

İOKBS sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 7 gün önce, yani 20 Nisan 2025 tarihinde, meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

ÖĞRENCİLERİN SINAV GÜNÜ YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER NELERDİR?

Öğrenciler sınava girişte yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerliliği devam eden pasaport; pasaportu bulunmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) bulundurmak zorundadır. Ayrıca, nüfus müdürlüklerinden alınan barkodlu veya karekodlu geçici kimlik belgesi de kabul edilecektir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin sınava gelirken koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi getirmeleri gerekmektedir.


Etiketler: #İOKBS #Bursluluk sınavı #Sınav Giriş Belgesi

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