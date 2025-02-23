2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? MSÜ 2025 kaç soru kaç dakika?
MSÜ sınavı ne zaman 2025, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? MSÜ 2025 kaç soru kaç dakika?
MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı söz konusu sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? MSÜ 2025 kaç soru kaç dakika?
MSÜ 2025 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
ÖSYM sınav takvimine göre;
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 Pazar bugün uygulanacak.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
MSÜ 2025 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.
2025-MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek.
ÖSYM'DEN ÖNEMLİ UYARI
MSÜ sınavı ile ilgili olarak ÖSYM'den önemli uyarı geldi. Buna göre 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı ifade edild
2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
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