22 Şubat motokurye yasağı kalktı mı, yasak devam ediyor mu? Motokurye yasağı ne zaman kalkacak?

Yayınlanma: 22.02.2025 - 22:39

Güncelleme: 22.02.2025 - 22:39

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 - 21 Şubat tarihlerinde okullar tatil edilmişti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uzmanlardan uyarılar geldi. Hava koşulları nedeniyle online yemek ve market siparişleri için de motokurye ve motosiklerlerin trafiğe çıkması kısıtlandı. Peki, 22 Şubat Motokurye yasağı kalktı mı? İstanbul'da motoburye yasağı devam ediyor mu? İşte ayrıntılar...

MOTOKURYE YASAĞI KALKTI MI?

Motokurye yasağı ile ilgili beklenen açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.