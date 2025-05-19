Tercihlerini yapan adaylar ise gözlerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak 2025 MSÜ tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli savunma Üniversitesi tercih sonuçları nasıl öğrenilir?







2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, gözler Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı’ndan gelecek tercih sonuç duyurusuna çevrildi.

Geçmiş yıllarda yapılan açıklamalara bakıldığında, MSÜ tercih sonuçlarının sınavdan yaklaşık 1 ila 1,5 ay sonra ilan edildiği görülüyor.

Bu doğrultuda 2025 yılına ait MSÜ tercih sonuçlarının, Mayıs ayı sonu ile Haziran ayının ilk haftası arasında açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde, adaylar sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla görüntüleyebilecek.



2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar gelince haberimiz güncellenecektir.



MSÜ TERCİHLERİNDE PUAN TÜRLERİ

Tercih aşamasında dikkat edilecek Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları puan türleri şöyle:

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),

- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),

- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretlen adaylar müzik yetenek sınavına girer) tercihi yapılabilecek.