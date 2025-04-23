Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:05

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:05

18 Mart'ta ÖSYM tarafından açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, adaylar aldıkları puanlara göre MSÜ tercihlerini tamamladı. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ mülakat tarihleri ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2. seçim aşaması tarihleri henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da seçim aşamalarının yaz aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2024 yılında MSÜ Askerî Öğrenci Temini kapsamında yapılan seçim faaliyetleri 26 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmişti.

2025 yılı için mülakat ve diğer seçim aşamalarının, haziran ayının ilk haftalarında başlaması öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.