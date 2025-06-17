Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, tercihlerini yapan ve sonuçların duyurulmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi mülakatları için tarih belli oldu mu?





2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından duyuru gelmemekle birlikte, önceki yıllardaki takvimler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. 2024 yılında tercih süreci 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmış, sonuçlar ise 11 Haziran’da duyurulmuştu. Bu nedenle 2025 yılına ait sonuçların da benzer bir takvimle erişime açılabileceği tahmin ediliyor.

MSÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2025 yılı MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran – 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu doğrultuda, bu yıl da MSÜ mülakatlarının Haziran ayı içinde başlaması öngörülüyor.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.