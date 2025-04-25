2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları için tarih belli oldu mu?
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, tercihlerini yapan ve sonuçların duyurulmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları için tarih belli oldu mu?
2025 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin gözler Milli Savunma Üniversitesi (MSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları için tarih belli oldu mu?
2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart tarihinde başladı ve 18 Nisan'da sona erdi. Gözler ise MSÜ tercih sonuçlarının sona ereceği tarihe çevrildi. Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN?
MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.
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