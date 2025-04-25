2025 bedelli sevk başvurusuna ne zaman başvurulur? MSB 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri ne zaman?
Bedelli askerlik 2025 celp ve sevk dönemlerine göre yükümlüler sevk başvuru tarihilerini sorguluyor. Peki, 2025 bedelli sevk başvurusuna ne zaman başvurulur? MSB 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri ne zaman?
Zorunlu askerlik görevlerini yerine getirmek isteyen yurttaşlar bedelli askerlik ücretlerini 2025 yılı öncesinde yatırmıştı. Peki, 2025 bedelli sevk başvurusuna ne zaman başvurulur? MSB 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri ne zaman?
MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler sevk belgelerini, tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecektir. Başvuru sistemi 10 gün önce aktif oluyor.
2025 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ
Celp Dönemi: Nisan 2025 - Sevk Tarihi: 3 Nisan - Terhis tarihi: 3 Mayıs
Celp Dönemi: Mayıs 2025 - Sevk Tarihi: 8 Mayıs - Terhis Tarihi: 4 Haziran
Celp Dönemi: Haziran 2025 - Sevk Tarihi: 12 Haziran - Terhis Tarihi: 12 Temmuz
Celp Dönemi: Temmuz 2025 - Sevk Tarihi: 10 Temmuz - Terhis Tarihi: 10 Ağustos
Celp Dönemi: Ağustos 2025 - Sevk Tarihi 7 Ağustos - Terhis Tarihi: 7 Eylül
Celp Dönemi: Eylül 2025 - Sevk Tarihi: 4 Eylül - Terhis Tarihi: 4 Ekim
Celp Dönemi: Ekim 2025 - Sevk Tarihi: 7 Ekim - Terhis Tarihi: 7 Kasım
Celp Dönemi: Kasım 2025 - Sevk Tarihi: 6 Kasım - Terhis Tarihi: 6 Aralık
Celp Dönemi: Aralık 2025 - Sevk Tarihi: 4 Aralık - Terhis Tarihi: 4 Ocak 2026
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!