Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:08

Güncelleme: 25.04.2025 - 10:08

Zorunlu askerlik görevlerini yerine getirmek isteyen yurttaşlar bedelli askerlik ücretlerini 2025 yılı öncesinde yatırmıştı. Peki, 2025 bedelli sevk başvurusuna ne zaman başvurulur? MSB 2025 Bedeli Askerlik celp ve sevk dönemleri ne zaman?

MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler sevk belgelerini, tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün önce kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden alabilecektir. Başvuru sistemi 10 gün önce aktif oluyor.

2025 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ

Celp Dönemi: Nisan 2025 - Sevk Tarihi: 3 Nisan - Terhis tarihi: 3 Mayıs

Celp Dönemi: Mayıs 2025 - Sevk Tarihi: 8 Mayıs - Terhis Tarihi: 4 Haziran

Celp Dönemi: Haziran 2025 - Sevk Tarihi: 12 Haziran - Terhis Tarihi: 12 Temmuz

Celp Dönemi: Temmuz 2025 - Sevk Tarihi: 10 Temmuz - Terhis Tarihi: 10 Ağustos

Celp Dönemi: Ağustos 2025 - Sevk Tarihi 7 Ağustos - Terhis Tarihi: 7 Eylül

Celp Dönemi: Eylül 2025 - Sevk Tarihi: 4 Eylül - Terhis Tarihi: 4 Ekim

Celp Dönemi: Ekim 2025 - Sevk Tarihi: 7 Ekim - Terhis Tarihi: 7 Kasım

Celp Dönemi: Kasım 2025 - Sevk Tarihi: 6 Kasım - Terhis Tarihi: 6 Aralık

Celp Dönemi: Aralık 2025 - Sevk Tarihi: 4 Aralık - Terhis Tarihi: 4 Ocak 2026