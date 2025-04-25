2025 ALES/1 sonuç tarihi ne zaman? ALES/2 ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 13 Nisan'da uygulandı ve sınava katılan adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2025 ALES/1 sonuç tarihi ne zaman? ALES/2 ne zaman?

2025 ALES/1 sonuç tarihi ne zaman? ALES/2 ne zaman?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:38

Akademik kariyer planı yapan adaylar ALES/1 için 19-26 Şubat tarihlerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi ve 13 Nisan'da sınava katıldı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı zamanı araştırıyor. Peki, 2025 ALES/1 sonuç tarihi ne zaman? ALES/2 ne zaman?

2025 ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 13 Nisan'da uygulandı. Adayların sonuçları ise 2 Mayıs Cuma günü erişime açılacak. Sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Adaylar T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyecek.

ALES/2 NE ZAMAN?

Akademik kariyer için gerekli olan ALES'in ikinci uygulaması 6 Temmuz'da olacak. Başvurular 13-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 25 Temmuz'da açıklanacak.


Etiketler: #ales #sınav #sınav sonuçları

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