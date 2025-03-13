Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:27

Güncelleme: 13.03.2025 - 10:27

Üniversite sınavı için başvurularını tamamlayamayan adaylar YKS geç başvuru tarihlerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 2025 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Peki, 2025 ÖSYM YKS geç başvurusu bitti mi? YKS geç başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 YKS GEÇ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvuru süreci devam ediyor. 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri, 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

Sınava başvurmak isteyen ve henüz işlemlerini tamamlamayan adayların, başvuru ve ödeme işlemlerini bugün saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınırken, sınav ücretleri de belirtilen bankalar aracılığıyla veya ÖSYM’nin online ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Şifresini unutan adaylar “Şifremi unuttum” seçeneğiyle şifresini sıfırlayarak yeni şifre oluşturabilirler.