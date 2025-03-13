2025 ÖSYM YKS geç başvurusu bitti mi? YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) geç başvurularının ne zaman biteceği sınava girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 ÖSYM YKS geç başvurusu bitti mi? YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

2025 ÖSYM YKS geç başvurusu bitti mi? YKS geç başvurusu nasıl yapılır?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:27

Üniversite sınavı için başvurularını tamamlayamayan adaylar YKS geç başvuru tarihlerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 2025 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Peki, 2025 ÖSYM YKS geç başvurusu bitti mi? YKS geç başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 YKS GEÇ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

ÖSYM tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvuru süreci devam ediyor. 6 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri, 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

Sınava başvurmak isteyen ve henüz işlemlerini tamamlamayan adayların, başvuru ve ödeme işlemlerini bugün saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden alınırken, sınav ücretleri de belirtilen bankalar aracılığıyla veya ÖSYM’nin online ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Şifresini unutan adaylar “Şifremi unuttum” seçeneğiyle şifresini sıfırlayarak yeni şifre oluşturabilirler.


Etiketler: #YKS #YKS geç başvurusu #başvuru

İlgili Haberler

2025 LGS başvuruları ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı süresi ne kadar, kaç dakika?

2025 LGS başvuruları ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı süresi ne kadar, kaç dakika?
Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2025 MEB İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2025 MEB İOKBS başvurusu nasıl yapılır?
2025 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman?

2025 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler