TMO buğday ve arpa alım tarihi ne zaman? TMO buğday ve arpa alımı başvuruları

Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday ve arpa alım tarihini merakla beklerken, serbest piyasadaki fiyat hareketleri de yakından takip ediliyor. Peki, TMO buğday ve arpa alım tarihi ne zaman? TMO buğday ve arpa alımı başvuruları

TMO buğday ve arpa alım tarihi ne zaman? TMO buğday ve arpa alımı başvuruları
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 14:44

Çiftçilerin ve üreticilerin yakından takip ettiği Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı buğday ve arpa alım takvimiyle ilgili açıklamalarıyla gündemde. Peki, TMO buğday ve arpa alım tarihi ne zaman? TMO buğday ve arpa alımı başvuruları

BUĞDAY VE ARPLA ALIMI NE ZAMAN?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı buğday ve arpa ürünlerini 12 Mayıs'tan itibaren almaya başlayacak.TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de hububat hasadının başta Çukurova olmak üzere bazı lokal alanlarda başladığı belirtildi.

BUĞDAY VE ARPLA ALIMI AÇIKLAMASI

TMO işyerleri tarafından kabul edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taahhütname karşılığı geçici depolama amacıyla teslim edilecek ürünler için üreticilerimizin randevu almaları gerekmektedir. Randevular, 'https://randevu.tmo.gov.tr' adresinden veya e-Devlet üzerinden de (Randevu Sistemi-Toprak Mahsulleri Ofisi) alınabilecektir. Ayrıca üreticilerimizin, kurumumuzla protokol imzalayan lisanslı depolara ürünlerini teslim etme imkanları da bulunmaktadır."


Etiketler: #TMO #buğday

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