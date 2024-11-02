Yayınlanma: 02.11.2024 - 09:36

Güncelleme: 02.11.2024 - 09:36

Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattında kullanıma açılan Türkiye Kart, yıl sonuna kadar 18 ile daha uyarlanacak. Peki, Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart ne zaman kullanılmaya başlanacak?

TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye Kart, tüm belediyelerin kurum/kuruluşların ulaşım araçlarında kullanılacak tek kart türü olacak. Türkiye Kart sadece ulaşımda değil, her türlü finansal işlemde de kullanılabilecek.

TÜRKİYE KART NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi'ne dahil olan il sayısını yıl sonuna kadar 18'e çıkartmayı hedeflediklerini bildirerek, "Türkiye Kart uygulamasını yıl sonuna İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE KART BAŞKA NERELERDE KULLANILABİLECEK?

Türkiye Kart, ulaşım dışında da her türlü finansal işlemde kullanılabilecek. Banka hesabı olmayan vatandaşlar, cep telefonu ile para transferi gerçekleştirebilecek. Söz konusu kart ile para transferinin yanı sıra alışveriş de yapılabilecek.