iOS 18 ne zaman çıkıyor?

Yayınlanma: 09.09.2024 - 22:31

Güncelleme: 09.09.2024 - 22:31

Apple yeni nesil özelliklere sahip iOS 18 güncellemesi için çıkış tarihi paylaştı. Buna göre 16 Eylül'den itibaren kullanıcılar iPhone'larını güncelleyebilecek. iOS 18 ile yeni pek çok özellik sunmayı vadeden Apple, macOS'lar için Sequoia için de 16 Eylül tarihini işaret etti.

iOS 18 HANGİ iPHONE'LARA İNDİRİLECEK?

Buna göre iOS 18 güncellemesini alabilecek iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 16,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Pro Max,

iPhone 15,

iPhone 15 Plus,

iPhone 15 Pro,

iPhone 15 Pro Max,

iPhone 14,

iPhone 14 Plus,

iPhone 14 Pro,

iPhone 14 Pro Max,

iPhone 13,

iPhone 13 mini,

iPhone 13 Pro,

iPhone 13 Pro Max,

iPhone 12,

iPhone 12 mini,

iPhone 12 Pro,

iPhone 12 Pro Max,

iPhone 11,

iPhone 11 Pro,

iPhone 11 Pro Max,

iPhone XS,

iPhone XS Max,

iPhone XR,

iPhone SE (2. nesil),

iPhone SE (3. nesil).