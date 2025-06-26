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2025 YKS sınav gözetmeni ücretleri ne zaman yatacak? 2025 YKS gözetmen ücreti ne kadar?

2025 YKS sınav gözetmeni ücretleri ne zaman yatacak? 2025 YKS gözetmen ücreti ne kadar?

26.06.2025 12:08:00
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Haber Merkezi
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2025 YKS sınav gözetmeni ücretleri ne zaman yatacak? 2025 YKS gözetmen ücreti ne kadar?

ÖSYM görevli ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 2025 YKS oturumlarında (TYT, AYT, YDT) sınav görevlisi olan görevliler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 2025 YKS sınav gözetmeni ücretleri ne zaman yatacak? 2025 YKS gözetmen ücreti ne kadar?

21-22 Haziran'da yapılan YKS sınavlarında gözetmen olarak görev yapan kişilerin ücretleri, yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. Peki, 2025 YKS sınav gözetmeni ücretleri ne zaman yatacak? 2025 YKS gözetmen ücreti ne kadar?


2025  ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen merkezi sınavlarda 200 bini aşkın kişi görev aldı. Bina yöneticilerinden gözetmenlere kadar birçok pozisyonda görev yapan personelin ücretleri, her yıl memur maaş katsayılarına göre belirleniyor.

2025 yılı başında yapılan memur maaşı zammı sonrası, sınavlarda görev alan personele ödenecek ücretler şu şekilde belirlendi:

Gözetmen ücreti: 1.223 TL

Yedek gözetmen ücreti: 1.070 TL

Bu rakamlar, görev türüne ve sınav süresine göre değişiklik gösterebilir.

Sınav görevli ücretlerinin yatırılacağı tarihe dair ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında ödemelerin genellikle sınavdan bir hafta sonra hesaplara geçtiği biliniyor.

Öte yandan, Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zammı, sınav görevli ücretlerinde de artışa neden olacak. Bu nedenle ilgili ödemelerin Temmuz ayı başına kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Görevli ücretleriyle ilgili duyurular ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden yapılacaktır.

2025 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla ÖSYM sınavlarında görev alan personellere ödenecek ücretler memur maaş katsayılarına göre belirlenmiş durumda. Görev türlerine göre güncel ücretler şöyle:

Bina Yöneticisi: 1.384 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.720 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.521 TL

Salon Başkanı: 1.338 TL

Gözetmen: 1.223 TL

Yedek Gözetmen: 1.070 TL

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