Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Peki, 2025 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?





2025 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI MI?

2025-YKS kapsamında 21 Haziran’da gerçekleştirilen 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran’da yapılan 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

2025 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, dün uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığı belirtildi.