TOKİ açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma satışı hangi illerde olacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 46 ilde, toplamda 563 arsa açık artırma ile satışa sunulacak. Peki, TOKİ açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma satışı hangi illerde olacak?

TOKİ açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma satışı hangi illerde olacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:52

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 46 ilde, toplamda 563 arsayı satışa sunacağını duyurdu. Peki, TOKİ açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma satışı hangi illerde olacak?

TOKİ 46 İL 563 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

Arsalar 9-10 Ocak tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

9 Ocak 2025: Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Samsun, Trabzon, Sinop, Artvin, Karabük.

10 Ocak 2025: Van, Mardin, Ankara, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Çorum, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Erzurum, Ağrı, Batman, Siirt, Muş.


Etiketler: #açık artırma #Toplu Konut İdaresi Başkanlığı #TOKİ

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