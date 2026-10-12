İstanbul’da öğrenim gören ya da ailesi İstanbul’da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik sunulan İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Eğitim giderlerine katkı sağlamak amacıyla verilen burs imkanından yararlanmak isteyen adaylar için başvuru takvimi netleşti. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuruları ne zaman bitecek? İBB Genç Üniversiteli başvuruları nasıl yapılır? İBB burs başvurusu için gerekli belgeler neler? İşte tüm ayrıntılar...

İBB BURS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim-öğretim dönemi İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları 29 Eylül 2026 tarihinde başlamış olup, 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitimiyle sona erecektir. Adayların mağduriyet yaşamaması adına belgelerini sistem üzerinden son güne kalmadan tamamlamaları gerekmektedir.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular fiziki olarak alınmamakta olup tamamen dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar iki farklı yöntemle başvuru yapabilirler:

1. İstanbul Senin Uygulaması: Google Play veya App Store üzerinden Akıllı cep telefonlarına indirilen "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru adımları takip edilebilir.

2. Web Sitesi: İBB'nin resmi başvuru portalı olan gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve istenen bilgiler girilerek başvuru formu doldurulabilir.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’ne başvuracak adayların taşıması gereken temel koşullar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin (anne/baba vefatı durumunda yakınının) İstanbul’da ikamet etmesi.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitelerde %100 burslu öğrenim görmek.

Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak.

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması.

Maddi desteğe ihtiyacı bulunmak.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sisteme yüklenmesi gereken temel evraklar şunlar:

T.C. Kimlik fotokopisi,

Güncel Öğrenci Belgesi ve Transkript (ara sınıflar için),

Ailenin maddi durumunu gösteren gelir belgesi veya maaş bordrosu,

Öğrencinin banka hesap bilgilerini (IBAN) gösteren belge,

Varsa engel durumu veya şehit/gazi yakınlığı belgesi.