YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere çağrı: 'Dersler sadeleşsin, hocalar yapay zeka eğitimi alsın'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde çoktan seçmeli sınav yönteminin yaygınlaşmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak bu hususta üniversitelerimize gerekli uyarılarda bulunduk" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Marmara Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerdeki sınav uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özvar, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişmesinde sınavların biçim ve içeriğinin belirleyici rol oynadığını söyledi.

Üniversitelerde yaptıkları kısa anketlerde, hukuk fakültelerinde dahi çoktan seçmeli sınav yönteminin yaygınlaşmaya başladığını tespit ettiklerini belirten Özvar, benzer eğilimin sosyal bilimler, sağlık, mühendislik, ilahiyat, eğitim ve teknik alanlardaki programlarda da görüldüğünü ifade etti.

Bu tablonun öğrencilerin muhakeme, çözümleme, ifade ve uygulama becerilerinin ne ölçüde değerlendirilebildiği sorusunu gündeme getirdiğini belirten Özvar, hukuk eğitiminde gerekçeli görüş ortaya koymanın, mühendislikte problem çözmenin, sosyal bilimlerde ise kanıta dayalı yorum geliştirmenin temel kazanımlar arasında bulunduğunu kaydetti.

"ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV" TEPKİSİ

Özvar, ikinci öğretimin kaldırıldığı, kontenjanların ve öğrenci sayılarının daha makul seviyelere geldiği dönemde çoktan seçmeli sınavların giderek yaygınlaşmasını yükseköğretimin niteliği bakımından doğru bulmadıklarını söyledi.

Akademisyenlerden öğrencilerin düşünme süreçlerini, gerekçelendirme yeteneklerini ve öğrendiklerini kullanma kapasitelerini ortaya koyan değerlendirme yöntemlerine daha fazla yer vermelerini isteyen Özvar, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak bu hususta üniversitelerimize gerekli uyarılarda bulunduk. Sınav uygulamalarının programların amaçlarına ve öğrenme kazanımlarına uygun biçimde geliştirilmesini yakından takip edeceğiz" diye konuştu.

"BÜTÜN HOCALARIMIZ YAPAY ZEKA KURSLARINI ALMAK DURUMUNDADIR"

Üniversitelerde yapay zeka kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunan Özvar, bütün öğretim elemanlarının bu alanda eğitim almasını sağlayacak kursların ivedilikle başlatılmasını istedi.

Özvar, üniversite yönetimlerinin öğretim üyelerini yapay zekanın sunduğu imkânlardan en iyi şekilde yararlanabilecek donanıma kavuşturması gerektiğini söyleyerek "2026-2027 eğitim-öğretim döneminde Sayın Rektörümüzden ve onun kıymetli idarecilerinden beklediğimiz en önemli hususlardan bir tanesi, üniversitelerimizin öğretim üyesi profilini yatay kesecek şekilde bütün programlarda yapay zeka enstrümanlarının kullanımına ilişkin ivedilikle kursların başlatılması gerekmektedir. Bu konuda hiçbir hocamız geride kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerin yapay zeka araçlarını çoğunlukla kendi imkânlarıyla öğrendiğine dikkati çeken Özvar, bu yaklaşımın artık yeterli olmadığını, teknolojinin bütün kapasitesinin sistemli eğitimlerle öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Özvar, "Bütün hocalarımız yüksünmeden, çekinmeden bu kursları almak durumundadır. Ben biliyorum, ben kendim hallederim, daha iyisini yaparım gibi gerekçelerle bu kurslardan uzak kalınmamalıdır" dedi.

Üniversitelerin bu alanda yetkinliği bulunmayan öğretim elemanlarına yönelik eğitimleri gecikmeden başlatması gerektiğini belirten Özvar, mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden de destek alınabileceğini söyledi.

"LİSANS EĞİTİMİNDE MÜFREDATLAR VE DERS YAPILARI SADELEŞTİRİLMELİ"

Yükseköğretimde eğitim programlarının değişen ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Özvar, yapay zeka, büyük veri, otomasyon ve dijitalleşmenin iş dünyasını köklü biçimde değiştirdiğini söyledi.

Üniversite eğitiminin öğrencilerin bilgiyi anlamlandırma, kaynakları sorgulama, kanıtları değerlendirme ve karşılaştıkları sorunlara özgün çözümler geliştirme yetkinliklerini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, güncelliğini yitirmiş ve uygulamayla bağı zayıflamış ders yapılarının bu hedeflere ulaşmakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Özvar, üniversitelerden lisans eğitiminde müfredatları ve ders yapılarını sadeleştirmelerini beklediklerini belirterek, düzenlemelerin öğrenme kazanımlarını belirginleştirmesi, içerik tekrarlarını azaltması ve öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkân sağlaması gerektiğini söyledi. Teorik eğitimin eksiksiz verilmesi gerektiğini ancak uygulamalı çalışmalara da daha fazla yer ayrılmasını istediklerini belirten Özvar, öğrencilerin haftalık iş yükünün bugünün şartlarına göre yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

ÖZVAR'DAN "SÜREÇ" ÇAĞRISI

Üniversitelerin ülkenin toplumsal meselelerine kayıtsız kalamayacağını belirten Özvar, "Terörsüz Türkiye" hedefinin milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi, huzur ve güvenliğin pekiştirilmesi ve ekonomik kalkınma açısından önem taşıdığını söyledi.

Akademik birikimin toplumsal hayatta karşılık bulmasının üniversitelerin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Özvar, yükseköğretim kurumlarının bu sürece bilimsel çalışmalarla katkıda bulunması gerektiğini ifade etti.

Özvar, üniversitelerden panel, konferans, çalıştay ve akademik araştırmalar yoluyla konunun toplumsal, kültürel, hukuki ve iktisadi boyutlarını ele almalarını istedi. Bu çalışmalardan elde edilen bulguların ve geliştirilen görüşlerin kamuoyuyla açık, anlaşılır ve bilimsel bir çerçevede paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI GÜNDEMDE

Gazze'deki insani krize de değinen Özvar, İsrail'in saldırıları sonucunda yükseköğretim kurumlarının büyük yıkıma uğradığını, binlerce öğrenci ve akademisyenin eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüremediğini belirtti. Türkiye'nin Filistinli öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için çeşitli önlemler aldığını hatırlatan Özvar, Gazze kökenli uluslararası öğrencilerden üniversitelerde eğitim-öğretim ücreti alınmadığını söyledi.

Filistinli akademisyenlere yönelik desteklerin de sürdüğünü belirten Özvar, Filistin'de yaşayan öğrencilere yönelik çevrim içi ön lisans ve lisans tamamlama dersleri ile programlarının hayata geçirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Özvar, Filistin halkına yükseköğretim alanındaki desteğin devam edeceğini vurguladı.

"GÖZTEPE KAMPÜSÜ TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK"

Marmara Üniversitesinin geleceğine ilişkin hedeflerini de paylaşan Özvar, "Göztepe kampüsü, Kadıköy'ün akciğerleri. Bu kampüsün bir teknoloji üssü olarak faaliyet göstermesini önemsiyoruz" dedi.

Kampüsün Marmara Üniversitesinin teknoloji üssü olarak faaliyet göstermesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Özvar, üniversite yönetiminin bu doğrultuda gerekli planlamaları yapmasını beklediklerini ifade etti.