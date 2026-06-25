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2026 AGS ÖABT ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı ertelendi mi?

2026 AGS ÖABT ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı ertelendi mi?

25.06.2026 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 AGS ÖABT ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı ertelendi mi?

AGS sınavının tarihi ve oturum bilgileri, adaylar tarafından ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi üzerinden yakından takip ediliyor. Peki, 2026 AGS ÖABT ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı ertelendi mi?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için geri sayım sürerken, adayları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sınav sürecine ilişkin kritik bir erteleme kararı duyuruldu. Peki, 2026 AGS ÖABT ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı ertelendi mi? İşte ayrıntılar...

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AGS ÖABT NE ZAMAN? 

Daha önce 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının ertelendiği açıklandı. Yapılan duyuruya göre sınavlar, 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

MEB AGS NEDEN ERTELENDİ?

Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanması planlanan 2026-MEB AGS'nin, Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Buna göre, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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