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2026 ALES/2 geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 ALES/2 geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

23.06.2026 15:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 ALES/2 geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 ALES/2 başvuruları 10-18 Haziran tarihleri arasında alınırken, bu süreci kaçıran adaylar için bir günlük geç başvuru imkanı sunulacak. Peki, 2026 ALES/2 geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
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Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı ALES için süreç devam ederken, normal başvuru dönemini kaçıranlar gözlerini geç başvuru tarihine çevirdi. Adaylar, belirlenen geç başvuru gününde işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, 2026 ALES/2 geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

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ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI? 

ALES/2 geç başvuru işlemleri, adaylar tarafından ÖSYM üzerinden 25 Haziran 2026 günü saat 23.59’a kadar gerçekleştirilebilecek.

ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca işlemler, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

ALES/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 geç başvuru döneminde adaylar, sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak 1.800 TL şeklinde ödeyecek.

ALES/2 NE ZAMAN?

2026-ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026 olarak güncellendi.

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