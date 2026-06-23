Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı ALES için süreç devam ederken, normal başvuru dönemini kaçıranlar gözlerini geç başvuru tarihine çevirdi. Adaylar, belirlenen geç başvuru gününde işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, 2026 ALES/2 geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ALES/2 geç başvuru işlemleri, adaylar tarafından ÖSYM üzerinden 25 Haziran 2026 günü saat 23.59’a kadar gerçekleştirilebilecek.

ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca işlemler, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

ALES/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 geç başvuru döneminde adaylar, sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak 1.800 TL şeklinde ödeyecek.

ALES/2 NE ZAMAN?

2026-ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026 olarak güncellendi.