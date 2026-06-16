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2026 ALES/2 başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? ALES/2 ne zaman?

2026 ALES/2 başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? ALES/2 ne zaman?

16.06.2026 10:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 ALES/2 başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? ALES/2 ne zaman?

Akademik kariyer planlayan adaylar tarafından 2026 ALES/2 başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. ALES/2 başvuru tarihi ve başvuru ücretini araştırmaya başladı. Peki, 2026 ALES/2 başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? ALES/2 ne zaman?
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ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-2026 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2026 ALES/2 başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? ALES/2 ne zaman? İşte ayrıntılar...

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ALES/1 NE ZAMANDI?

10 Mayıs 2026 tarihinde ALES/1 gerçekleştirildi.

ALES/1 AÇIKLANDI MI?

ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklandı.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ALES/2 başvuruları 10 Haziran 2026 ile 18 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.

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ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2  26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

ALES/2 SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sayısal ve Sözel testlerden oluşan toplam 100 sorunun sorulduğu sınavın süresi 150 dakika.

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