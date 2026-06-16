ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-2026 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2026 ALES/2 başvuruları başladı mı, ne zaman bitecek? ALES/2 ne zaman? İşte ayrıntılar...
ALES/1 NE ZAMANDI?
10 Mayıs 2026 tarihinde ALES/1 gerçekleştirildi.
ALES/1 AÇIKLANDI MI?
ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklandı.
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ALES/2 başvuruları 10 Haziran 2026 ile 18 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.
ALES/2 NE ZAMAN?
ALES/2 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.
ALES/2 SINAV SÜRESİ NE KADAR?
Sayısal ve Sözel testlerden oluşan toplam 100 sorunun sorulduğu sınavın süresi 150 dakika.